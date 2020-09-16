За минувшие сутки в Ульяновской области зафиксировали еще 6 смертей зараженных COVID-19

Вместе с тем, в регионе выявили 127 больных СOVID-19 и выписали 140 переболевших. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области зафиксировали еще 6 смертей зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев от инфекции в регионе выросло до 140. Об этом утром в среду, 16 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Вместе с тем, за сутки в Ульяновской области выявили еще 127 больных СOVID-19 и выписали 140 уже переболевших им. С начала пандемии в регионе зафиксировано 13 788 случаев коронавируса, в 11 658 из которых люди уже выздоровели.

По данным Роспотребнадзора области, сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 197 пациентов с коронавирусом и подозрением на него.