"Мы его с самолета сняли": Спортивный директор "Рубина" рассказал, как казанцы увели игрока у конкурента прямо в аэропорту

Фото: ФК "Рубин".

Любопытную историю рассказал в интервью Матч ТВ спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский. Речь шла о приобретении полузащитника Оливера Абильдгора. По словам Яровинского, датчанин должен был продолжить карьеру в Германии, но его удалось в последний момент переубедить.

- Мы Абильдгора сняли с самолета, когда он летел в немецкий клуб. Но мы нашли слова, чтобы его остановить. Было 2 часа ночи. Абильдгор приехал в аэропорт Копенгагена, но мы его уговорили не лететь. Сняли ему отель в Копенгагене, где он переночевал и полетел в Турцию на следующий день, где «Рубин» был на сборе. Для этого еще нужно было договориться с клубом, решить массу вопросов. Мы же его в аренду взяли, то есть реально масса сложных комбинаций на коротком временном промежутке. И все это возможно только потому, что генеральный директор был на сборах в одном отеле с командой, - отметил Яровинский.