В Ульяновске из школы эвакуировали более 300 детей

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 15 сентября общеобразовательном учреждении поселка Пригородный Засвияжского района Ульяновска из-за короткого замыкания автоматов в подвале произошло задымление. В связи с этим в школе началась массовая эвакуация. На улицу были выведены 302 ребенка и 59 сотрудников организации. На место происшествия прибыли экстренные службы, в итоге открыто горения не наблюдалось.

Тем не менее инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Там была инициирована проверка по факту замыкания в школе.

- Проверяется деятельность администрации школы, должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих структур, санкционировавших допуск данного муниципального учреждения к оказанию профильных услуг в новом учебном году, - сообщает пресс-служба Ульяновской области.