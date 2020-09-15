Уремович уедет в Англию?: Защитник "Рубина" заинтересовал команды с туманного альбиона

Фото: ФК "Рубин".

Прогресс защитника "Рубина" Филиппа Уремовича в последнее время трудно не заметить. За короткий промежуток времени он стал капитаном казанского клуба, а в начале сентября дебютировал за национальную сборную Хорватии. По словам спортивного директора клуба Олега Яровинского, игроком уже интересуются западные клубы, но продавать его абы куда в "Рубине" не планируют.

- В «Рубине» на момент прихода Леонида Слуцкого была группа игроков, которая претендовала на лидерство. Уремович стал тем, кто вырвал это лидерство. Национальность, возраст и вероисповедание не имеют ни малейшего значения. Внутри команды никого не обманешь. На играх и тренировках ты каждый день подтверждаешь свое лидерство. Не могу привести пример, когда базу клуба обстреливали враги, а Уремович взял и ядром подавил огневую точку противника. Это ощущение, которое появляется за время нахождения в коллективе. Оно или есть, или нет. Возраст - лишь цифры, можно и в 38 лет быть бесхарактерным. Конечно, Уремович серьезный актив. Был «Селтик», и клубы АПЛ тоже прощупывают почву. Уремович обязательно перейдет на следующий уровень, но нужно сделать это вовремя. Для защитника особенно важно переходить в определенном статусе под стартовый состав. Не когда клуб-покупатель мыслит: «О, неплохой защитник, давайте купим и посмотрим в деле». Очень многим клубам Европы ресурсы позволяют брать игроков «за просто так» и смотреть по ситуации. Этого надо избежать. Уверен, Фил за год-полтора добьется того, что серьезный клуб предложит ему контракт под основу, - заявил Яровинский в интервью Матч ТВ.