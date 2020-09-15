"Идеологически Хван Ин Бом подходит идеально": Как "Рубин" нашел самого экзотического новичка Премьер-Лиги

Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" в нынешнем сезоне довольно активно ведет себя на трансферном рынке. Самым интересным трансфером без сомнений стоит назвать корейского полузащитника Хван Ин Бома. Спортивный директор клуба Олег Яровинский раскрыл детали трансфера.

— Экзотического в Хван Ин Боме только то, что он приехал из канадского клуба «Ванкувер Уайткэпс». Но вообще это игрок сборной Южной Кореи. Я бы не хотел, чтобы к нему относились как к человеку, которого мы нашли где-то в лесах Канады среди лосей. Он игрок с определенным набором качеств, великолепный игрок, за которым мы давно следили. Просто сложилось, что он приехал из экзотического места. Его национальность и локация бывшего клуба почему-то вызывает живейший интерес. Хван Ин Бом уже игрок национальной сборной Южной Кореи — не самой слабой, кстати. Сложнее всего было не найти его, а уговорить. При оценке трансфера лучше всего смотреть на качества игрока и интеграцию в модель. Так вот он отлично вписывался в систему, которую настраивает тренерский штаб «Рубина». Идеологически Хван Ин Бом подходит идеально. И такие интересные трансферы возможны, только когда есть постоянный диалог между тренером и спортивным отделом, - рассказал Яровинский в интервью Матч ТВ.

Отметим, что корейский полузащитник уже успел отличиться за "Рубин" в матче с "Уфой". Всего за казанский клуб он сыграл в трех играх.