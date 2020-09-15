В Марий Эл от коронавируса скончался еще один пациент

Также за прошедшие сутки коронавирус был выявлен еще у 22 жителей республики. Фото: Александр ГЛУЗ

За прошедшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть больного коронавирусом. Так, с начала пандемии число летальных исходов в республике достигло 46. Сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В свою очередь за последние 24 часа в регионе было выявлено 22 новых случая заражения COVID-19: в Йошкар-Оле 12 зараженных, в Козьмодемьянске – 2, в Волжске – 2, в Медведевском районе – 2, в Волжском районе – 1, в Звениговском районе – 1, в Куженерском районе – 1, в Оршанском районе -1.

Таким образом, с начала пандемии в Марий Эл короанвирус был диагностирован у 4 527 человек, из них выздороветь смогли 3 999 пациента.