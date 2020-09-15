В Казани у станций метро снова начали бесплатно прививать от гриппа

Мобильные прививочные бригады пока работают ежедневно с 8.00 до 14.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В рамках кампании по вакцинации населения Татарстана от гриппа у станций метро Казани снова начали работать мобильные прививочные бригады. Для этой бесплатной вакцинации с собой нужно иметь всего лишь медицинскую маску и документ удостоверяющий личность. Перед тем как сделать укол, у желающего привиться врачи измерят температуру тела и проверят состояние здоровья.

Вакцинация проходит на выходах со станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Мобильные прививочные бригады там работают ежедневно с 8.00 до 14.00, а с 21 сентября – с 12.00 до 18.00, с 28 сентября – снова с 8.00 до 14.00.