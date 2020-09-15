В Татарстане зарегистрировано 22 новых случая заражения COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус был выявлен у 6 880 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус выявили еще у 22 человек. Причем во всех новых случаях люди были инфицированы контактно. 8 пациентов сейчас госпитализированы, а 14 были отправлены лечиться домой. Сообщают в пресс-службе Минздрава республики.

Из выявленных зараженных большинство в возрасте от 30 до 50 лет и от 60 до 70 лет. Антилидером по количеству инфицированных за сутки в Татарстане остается Казань – в этот раз 11 случаев COVID-19.

Всего же с начала пандемии в регионе коронавирус был выявлен у 6 880 человек. Из них к этому времени 5 662 больных выздоровели, а 68 скончались.