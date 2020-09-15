В Татарстане создадут центр продюсирования объектов экотуризма

Фото: Алина НИЗАМОВА

О создании в Татарстане нового Центра анонсировали на конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экологического туризма в России. Заявленная структура будет продвигать региональные туробъекты как внутри страны, так и за ее пределами. Работы в данном направлении должны начаться в 2021 году.

К слову, на самом конкурсе Татарстан представил проект по созданию на своей территории двух туристических экокластеров.

Первый получил название «Высокогорский». В одноименном районе в качестве центрального элемента регионального водного маршрута включат реку Казанка и Голубые озера. В кластере также построят эко-фермы, тематические лагеря отдыха детей, появиться кемпинг, научная станция и пансионат для пожилых людей.

Второй так же назвали по его географическому месторасположению – «Камское Устье». Его хотят сделать настоящим рыбацким центром. Также, там решили привить медитационные туры и йогу у горы Лобач. Там же у Юрьевских пещер появится и альпинистская станция. Кроме этого планируется и создание яхт-клуба.