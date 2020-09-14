В Татарстане иностранных студентов отправляют в самоизоляцию

Самоизоляцию можно соблюдать как дома, так и в обсерваторе общежития вуза.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
14 сентября на очередной пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина пояснила, что иностранным студентам, прибывшим на учебу из заграницы, необходимо провести в самоизоляции 14 дней.
По ее словам, это утвержденные Управлением рекомендации. В самоизоляцию положено уходить даже при наличии у студентов при въезде в Россию результатов теста на COVID-19.
В итоге иностранцы смогут приступить к занятиям в татарстанских учебных заведениях только после двух недель после приезда, за исключением выявления у них COVID-19.
Самоизоляцию по возможности можно соблюдать при возможности дома или в обсервации общежития образовательной организации.