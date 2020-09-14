Чувашия получила специальный приз в полуфинале конкурса «Учитель будущего 2020»

Команда МБОУ «СОШ № 24» Чебоксар.

Завершился 7 полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего 2020» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проходили в Институте развития Башкортостана с 11 по 13 сентября. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

На полуфинале в Уфе собрались 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Нижегородской области и Татарстана, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Башкортостана, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашии, и по 1 команде от Пензенской области, Мордовии, Саратовской области, Марий Эл и Удмуртии.

Одна из команд, представляющих Чувашию по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» за разработку межпредметного тренажера «Образовательный ГЕОКЭШИНГ» получила приз от партнеров конкурса «Яндекс. Учебник» – мини-станцию «Алиса». Это команда МБОУ «СОШ № 24» Чебоксар: Чеснокова Наталия Алексеевна, Васильев Александр Витальевич, Тякунова Татьяна Александровна.

По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего 2020»: 3 команды из Пермского края, по 2 команды из Оренбургской области, Татарстана и Нижегородской области, по 1 команде из Башкортостана, Пензенской области и Самарской области.