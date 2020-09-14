В Чебоксарах в водоеме обнаружили труп мужчины

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В воскресенье, 13 сентября, жители Чебоксар сделали страшную находку в водоеме у Мясокомбинатского проезда. В воде лежал труп мужчины. Горожане сообщили об этом в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу.

Прибывшие на место спасатели извлекли тело, а после передали его сотрудникам полиции и "скорой помощи". По данным следственного комитета Чувашии, мужчине было 33 года. Причины его гибели пока неизвестны. Они станут ясны после судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время идет доследственная проверка.