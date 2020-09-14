СУ СКР Чувашии: мужчина в маске и с ножом напал на своего бывшего тестя

Задержанного за попытку убийства хотят поместить под стражу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Нападение произошло 12 сентября. В тот вечер 59-летний житель села Калинино Вурнарского района вышел за огород своего домохозяйства. Там на него накинулся некий мужчина в камуфляжном костюме и маске. Он нанес потерпевшему не менее семи ударов ножом, в том числе и в живот. После этого злоумышленник сбежал. Потерпевший смог выжить только благодаря быстро оказанной ему медпомощи. По факту этого нападения было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого. Так, был задержан 33-летний бывший зять потерпевшего.

- Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства нападения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.