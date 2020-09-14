В Казани мост через Монастырскую протоку готов к испытаниям автомобильной нагрузкой

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В рамках строительства 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на мосту через Монастырскую протоку уже уложили асфальт и установили барьерные ограждения. Сооружение готово к испытанию автомобильной нагрузкой, сообщает Минтранс Татарстана. После положительного теста по мосту длиной 70,78 метра разрешать запустить движение транспорта.

- Продолжены работы по озеленению территории с установкой системы автоматического полива. Посажены деревья и кустарники, - также сообщают в Минтрансе Татарстана.

Напомним, в рамках 2 этапа строительства БКК работы идут на участке протяженностью 1,2 километра - от улицы Борисковская до улицы Техническая.