19-летнего жителя Казани задержали за убийство проститутки

Фото: Александр ЧЕРНОВ

9 сентября в квартире одного из домов по улице Дружинная столицы Татарстана было найдено тело 35-летней женщины. Ее зарезали. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Подозреваемого в нем вскоре задержали. Им оказался 19-летний местный житель. По версии следствия, она познакомился с потерпевшей, которая занималась оказанием интимных услуг. Между ними завязались отношения. Когда же задержанный узнал о том, что его подруга снова пригласила к себе в гости другого мужчину, то поехал к ней и затеял ссору. В ходе конфликта молодой человек зарезал женщину.

- Сою вину подозреваемый признал. На время расследования уголовного дела его отправили под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.