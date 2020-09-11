Прокуратура добилась установки светофоров на самых аварийных участках в центре Казани

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Еще в марте 2019 года ГИБДД выдала Исполкому Казани предписание ради безопасности на дорогах и во имя исправления нарушения российского законодательства все-таки установить светофоры на улице Профсоюзная.

По официальным данным, только на ее пересечении с улицей Университетская с 2018 по 2019 года произошло 10 ДТП с пострадавшими.

Но чиновники тянули до последнего. Так что пришлось вмешаться прокуратуре города, которая провела свою проверку. Результатом ее стал иск в суд с требованием обязать Исполком Казани поставить светофоры на перекрестке улиц Университетской и Профсоюзной, а также на пересечении улиц Профсоюзной с Астрономической и Чернышевского. Суд удовлетворил данное требование полностью. В итоге чиновникам был поставлен срок до октября 2020 года светофоры на указанных участках установить. Сообщает прокуратура Татарстана.