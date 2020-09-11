ЗМК вошел в Топ-30 крупнейших производителей молочной продукции в России

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат занял 22-ое место в рейтинге «Топ-30 крупнейших переработчиков молока в России». Данные совместного исследования информационно-аналитического агентства Milknews, Национального союза производителей молока и консалтингового агентства Streda Consulting показали, что по совокупности факторов ЗМК поднялся на 10 позиций по сравнению с 2017 годом, когда в прошлый раз был подготовлен соответствующий рейтинг.

По показателю прироста выручки Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат занял вторую позицию, благодаря ее увеличению на 43% по сравнению с 2017 годом. А за пять лет, по оценке генерального директора Streda Consulting Алексея Груздева, ЗМК сумел вырасти в 2,5 раза и стал безусловным лидером в отрасли по этому показателю.

Комментируя для портала Milknews.ru результаты исследования, генеральный директор Союзмолоко Артем Белов отметил:

«Примечательно, что среди предприятий, показавших наибольшие темпы роста, оказались в основном российские компании. Это «Ак Барс», «Нева Милк», «Фудлэнд», «Юговской», «Ирбитский молочный завод», «Ренна». При этом темпы роста лидера по этому показателю - АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» - в 224% за последние пять лет во многом связаны с ситуацией на рынке переработки молока Татарстана. Республика традиционно являлась лидером в производстве молока-сырья, а в переработке ситуация складывалась не очень хорошо, особенно после банкротства «Вамина» и продажи активов «Просто молоко».

Благодаря этому, по его словам, АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» сумел войти в число лидеров по приросту выручки за пять лет в отрасли*.

*по информации рейтинга «Топ-30 крупнейших переработчиков молока в России»

СПРАВКА

АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» основан 1957 году. Сейчас предприятие выпускает 92 наименования продукции собственных брендов «Очень важная корова», «Васькино счастье» и «Обнимама», а также 35 видов продукции для российских ритейлеров. В состав предприятия помимо завода в Зеленодольске входят Чистопольский и Буинский филиалы АО «ЗМК». Сегодня на 3 предприятиях работают около 1130 человек.

Ежедневно около 630 тонн молока высшего качества поступает на предприятия ЗМК с агрофирм со всего Татарстана в течение 8 часов с момента надоя, что позволяет производить около 210 тонн молочных продуктов в сутки.