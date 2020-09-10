В Йошкар-Оле "Лада" съехала с дороги и врезалась в ограждение: пострадали два человека

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

В среду, 9 сентября, у дома №5 по Воскресенскому проспекту в Йошкар-Оле произошла авария. Автомобиль Lada Priora при повороте налево вылетел с дороги, после чего наехал на пешеходное ограждение. По предварительным данным ГИБДД Марий Эл, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением.

К слову, за рулем “Лады” оказался 18-летний молодой человек с опытом вождения всего 1 месяц. Он и его 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.