В Чувашии бюджетникам увеличат зарплату

С начала года врачи стали получать на 16,6% больше, а средний и младших медперсонал - на 22% и 28,2% больше соответственно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что с октября 2020 года работники бюджетных учреждений Чувашии будут зарабатывать больше. Их оклады проиндексируются на 3%. Об этом в среду, 9 сентября, на заседнии регионального Кабмина сообщил глава местного Минфина Михаил Ноздряков.

Глава ведомства заметил, что за последние 8 месяцев у бюджетников и без того выросла зарплата: на 5,1% - номинальная и на 3% - реальная. В частности, врачи стали получать на 16,6% больше, а средний и младших медперсонал - на 22% и 28,2% больше соответственно. Заработная плата педагогов, несмотря на пандемию коронавируса, увеличилась в среднем на 9,1%, сотрудников детских садов - на 3,8%, работников культуры - на 4,6%, соцработников - на 16,5%.