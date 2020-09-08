С 30 сентября в Татарстане ученики смогут пользоваться суперсервисом «Я школьник»

Обещается, что скоро в нем появится новая игровая механика, которая сделает обучение и саморазвитие детей более интересным. Фото: Александр Новиков

8 сентября на брифинге в Кабмине Татарстана глава Минцифры республики Айрат Хайруллин сообщил, что с 30 сентября всем ученикам региона будет доступен суперсервис «Я школьник», который можно скачать в App Store и Play Market.

Пока же это приложение доступно 500 школьникам из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольского и Лаишевского районов, а также лицея Иннополис. Они предоставляют разработчикам обратную связь для дальнейшего совершенствования функций сервиса.

По словам Хайруллина, данное приложение было создано не по заказу чиновников, а по запросу самих школьников. С помощью него они могут получать уведомления о выполненных заданиях, узнавать оценки, получать домашнее задание от учителя и даже ставить оценку блюдам из школьного меню.

Мало того, как заверил глава Минцифры Татарстана, в ноябре в приложении появится новая игровая механика, которая сделает обучение и саморазвитие детей более интересным.