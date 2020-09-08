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Коронавирус Covid-19

Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл выросло до 43

О двух очередных смертях зараженных стало известно 8 сентября
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 4 392 человека.

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 4 392 человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным в Марий Эл скончались уже 43 зараженных коронавирусом. О двух очередных смертях больных во вторник, 8 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 4 392 человека, 3 916 из которых уже выздоровели. По данным местного Минздрава, в инфекционных стационарах региона сейчас лежат 385 пациентов. У 378 из них пневмония, а у 107 - еще и коронавирус.

В тяжелом состоянии находится 121 больной, а в состоянии средней степени тяжести - 261. При этом пятеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, в 182 - нуждаются в кислородной поддержке.