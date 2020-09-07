На Большом Казанском кольце установили трамвайные остановки

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Стало известно, что в рамках строительства 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК) за неделю был уложен нижний слой асфальта на общей площади 1 440 квадратных метров. Также там завершили окраску конструкций моста, монтаж водоотводных лотков на пролетных строениях конструкции и установку 300 погонный метров перильный ограждений.

Вместе с тем на БКК оборудовали трамвайные остановки у троллейбусного депо №2, а на разворотной петле под мостом и на местных проездах вмонтировали 300 погонных метров перильных ограждений.

- Продолжена укладка инженерных сетей и устройство конструкций очистных сооружений. Начаты работы по армированию стен очистных сооружений, - добавляют в Минтрансе Татарстана.