В Татарстане во время уборочной страды полностью сгорел комбайн

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 6 сентября, в 14.36 во время уборочной страды на одном из полей Актанышского района во время движения загорелся зерноуборочный комбайн. Сотрудники МЧС республики выехали на место происшествия - к селу Такталачук.

- По прибытию первого пожарного подразделения в 14.53 было обнаружено открытое горение комбайна, - сообщили в МЧС Татарстана.

Спустя несколько минут возгорание удалось ликвидировать, но уборочная техника выгорела практически полностью.

По счастливой случайности, никто не пострадал - комбайнер успел покинуть опасное место.

Причину ДТП с горением устанавливают пожарные дознаватели.