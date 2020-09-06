"Выложимся полностью, чтобы выиграть": "Ак Барс" готовится победить СКА, чтобы реабилитироваться за разгром от "Витязя"

Фото: ХК "Ак Барс".

Уже сегодня "Ак Барс" проведет свой очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. В гости к казанцам пожалует питерский СКА. "Барсы" после победы в стартовом матче над ЦСКА умудрился крупно проиграть дома подмосковному "Витязю" 0:4. Теперь казанцы намерены реабилитироваться за неудачу.

– СКА – сильная команда, с хорошей атакой и укомплектованным составом. Это будет тяжёлый матч, нам нужно играть намного лучше, чем в прошлом матче. Мы должны следовать своей системе, действовать проще и больше работать, чтобы выиграть. Знаю, что теперь могут приходить 50% болельщиков. Надеюсь, это поможет нам. Тяжело играть, когда трибуны не могут быть заполнены на 100%, но это наша работа, мы выложимся полностью, чтобы выиграть, - рассказал форвард казанцев Стефан Да Коста.

Матч состоится 6 сентября. Стартовая сирена прозвучит в 17:30.