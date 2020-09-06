Татарстанец из-за ревности ударил ножом собутыльника

Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Вечером в квартире 39-летней жительницы Набережных Челнов собралась компания, распивали спиртные напитки. В какой-то момент между двумя мужчинами 48 и 35 лет возникла ссора. Причиной послужила ревность. Собутыльник постарше взялся за нож и нанес несколько ударов своему сопернику.

В результате конфликта молодой человек с сочетанной травмой, проникающим колото-резаным ранением брюшной полости и колото-резаными ранами руки был госпитализирован. Подозреваемый задержан. С места происшествия изъят нож и одежда злоумышленника.