В Казани пенсионер перевел мошенникам больше 3,2 миллиона рублей

Сотрудники полиции устанавливают виновных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Казани обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственность неизвестного, который с 28 августа по 1 сентября обманом завладел его 3 250 000 рублями. 74-летний мужчина объяснил, что находился на работе, когда ему позвонил “сотрудник банка Никита”, сообщивший, что паспортные данные пенсионера попали в руки мошенников. Казанцу посоветовали снять со всех своих счетов деньги и перевести их на резервный, номер которого ему отправили сообщением.

Пенсионер перевел мошенникам сначала 50 тысяч рублей, которые лежали на его карточке, потом еще 600 тысяч - со сберегательного счета. На следующий день мужчина отправил незнакомцам еще 800 тысяч рублей.

Все это время “Никита” был на связи, а после направил мужчину к “коллеге Лидии”. По ее совету пострадавший снял со сберегательного счета уже другого банка сначала 600 тысяч рублей, которые перевел на продиктованный ему новый счет, а после еще 2 миллиона.

Когда все деньги были “спасены” “сотрудники банка” сказали, что скоро к пенсионеру приедет курьер с его новыми картами, на которых будут лежать его средства. Никто, конечно, не приехал.

Сотрудники полиции устанавливают виновных.