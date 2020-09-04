С 5 сентября в Татарстане разрешили охотиться на пернатую дичь

В эту субботу охоту можно начать с 17.00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане с 5 сентября 2020 года с 17.00 стартует летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь, - сообщает Госкомитете республики по биоресурсам.

Так, на кого можно охотиться, а на кого нельзя? В Госкомитте пояснили, что сейчас разрешен отстрел: дупеля, бекаса, гаршнепа, турухтана, чибиса, тулеса, хрустана, улиты, веретенника, кроншнепа, мородунка, камнешарки, коростели, обыкновенного погоныша, гусей, уток, лысухи, перепела, голубей, горлиц, серой куропатки, вальдшнепа, глухаря, тетерева и рябчика.

- При этом улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная занесены в Красную книгу Республики Татарстан, а пискулька, хрустан и гусь серый – в Красную книгу Российской Федерации и охота на них запрещена, - напоминают также в Госкомитете республики по биоресурсам.

Но это еще не все. Для остальной, разрешенной к добычи пернатой дичи, в этом сезоне существуют «выходные» - на них нельзя охотится 8, 9, 10, 15, 16 и 17 сентября.