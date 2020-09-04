Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Марий Эл под колеса иномарки попал 8-летний велосипедист

С травмами различной степени тяжести мальчик госпитализирован
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки Renault и велосипеда произошло 3 сентября в 18.00 возле дома № 6 по улице Федина в Волжске. По предварительным данным 58-летний водитель иномарки не смог избежать столкновения, когда неожиданно перед ним на дорогу выехал восьмилетний велосипедист - мальчик оказался слишком близко перед движущимся автомобилем.

- В результате столкновения несовершеннолетний велосипедист доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

ДТПХроника дорожных происшествий в Марий Эл