Станция метро «Козья слобода» в Казани попала в топ-3 самых некрасивых в России

Фото: metro-kzn.ru

Казанская станция метро «Козья слобода» получила «серебро» в рейтинге самых некрасивых станций метро в России. Самой неуютной и уродливой ее назвали 16,94% респондентов, опрошенных специалистами Tvil.ru Первое место она уступила московскому «Выхино» (50%).

Тройку «лидеров» замыкает станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде, которая не понравилась 12% опрошенных. Далее идут питерское «Девяткино» (10,48%), самарская «Победа» (5,65%), новосибирская «Маршала Покрышкина» (4,03%) и екатеринбургская «Уральская» (0,81%).