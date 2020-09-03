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В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали 6 человек

На месте столкновения работают все экстренные службы
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Столкновение рейсового междугороднего микроавтобуса из Алексеевска и легковушки произошло на 40 километре автодороги "Казань-Оренбург". В момент аварии в салоне микроавтобуса находились пассажиры.

По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки "Фольскваген Поло" уснул за рулем и его автомобиль выехал на встречку, где врезался в микроавтобус "Форд Транзит". В результате аварии водитель и пассажир легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы. Все они госпитализированы в РКБ.

В результате столкновения автомобили получили сильные повреждения, сообщили в МВД Татарстана.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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