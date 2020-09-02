В Нижнекамске наградили студентов, которые работали в "ковидном" госпитале

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В среду, 2 августа, в Нижнекамске состоялось награждение студентов медколледжа, которые работали этим летом в инфекционном госпитале, где лечили больных СOVID-19. Почетные грамоты 22-м учащимся вручила руководитель управления здравоохранения Нижнекамского района Венера Рахимова.

- Вас по праву мы называем "коллеги". Вы ещё не специалисты, но решили работать в госпитале плечом к плечу с врачами и медсёстрами во благо наших пациентов. И теперь знаете эту работу изнутри, - заметила она.

Отметим, что студенты работали в качестве младшего медперсонала. Кто-то отработал одну двухнедельную смену, а у кто-то - целых четыре смены.