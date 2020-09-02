В Татарстане сотрудники УФСИН спасли жизнь неизлечимо больному пенсионеру

Фото: УФСИН Татарстана

На пенсионера, лежащего на краю аварийного моста через реку Меша в Лаишевском районе республики сотрудники УФСИН Татарстана Глеб Бобров и Денис Дмитриев обратили внимание, когда на машинах возвращались с семьями с дачи. Заподозрив неладное, офицеры остановились и направились к нему.

Поговорив с мужчиной, они выяснили, что он выкинул с моста свои костыли и мобильный телефон, и решил покончить с собой из-за тяжелого и неизлечимого заболевания ног.

Сотрудники УФСИН отговорили пенсионера от такого поступка, помогли ему подняться и переместили подальше от дороги. А после вызвали "скорую" и спасателей.

Пенсионера Бобров и Дмитриев навестили на следующий день. Они побеседовали с его супругой и попросили звонить, когда семье потребуется помощь.

- Мужчина в свою очередь, поблагодарил офицеров и дал обещание впредь не совершать необдуманных поступков, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.