В Казани жильцы микрорайона за два часа разобрали фуру арбузов, которую оставили проветриваться

Фото группы "В Казани поймут"

На улице Дубравной в Приволжском районе столицы Татарстана на пустыре водитель фуры оставил открытой дверь прицепа. Он привез на продажу большую партию арбузов, 14 тонн. Раскрыл двери, чтобы после долгого пути проветрить хрупкий груз, и ушел. А когда через два часа вернулся - в прицепе не осталось ничего. Кто-то и вовсе выносил по два арбуза на руках.

Оказалось, что кто-то из местных жителей решил, что распахнутые двери прицепа - это сигнал к бесплатному угощению. По мессенджерам местных жителей распространилась информация о дармовом угощении, и люди поспешили набрать себе ягод.

Стоимость одного килограмма арбуза по закупочной цене - 20 рублей. В итоге водитель оказался должен хозяину партии приличную сумму. Узнав о том, что произошло, кто-то из жителей поспешил вернуть водителю еще не съеденные арбузы или заплатить наличкой.