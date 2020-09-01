В Чебоксарах открыли одну из самых больших школ в ПФО

Фото: @oanikolaev1969

В День Знаний, 1 сентября, в Чебоксарах состоялось открытие одной из самых больших школ в Приволжском Федеральном округе - общеобразовательную школу №65. На торжественном мероприятии побывали врио главы региона Олег Николаев и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Известно, что открытие нового учебного заведения на 1,6 тысяч мест позволило ликвидировать вторые смены сразу в трех школах города. Там есть классы роботехники, гончарного мастерства, музыки, а также зоны для спорта и интеллектуального отдыха.

Фото: @oanikolaev1969

Фото: @oanikolaev1969

- Школа станет своеобразным центром образования, спорта и развития для жителей Нового города, - заметил на своей странице в социальных сетях Николаев. - Искренне завидую ученикам этой школы. Желаю им на долгие годы сохранить детскую жажду к знаниям.

Руководитель региона также отметил что им "еще есть над чем работать". Так, в ближайшее время в Чувашии планируют возвести еще девять школ, пять из которых будут находиться в Чебоксарах.

Фото: @oanikolaev1969