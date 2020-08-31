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В Татарстане будут судить мать, которая била 2-летнего сына и закрывала его в холодной бане

Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Менделеевский районный суд передано уголовное дело об истязаниях 2-летнего ребенка и неисполнение обязанностей по его воспитанию. Перед законом за это ответит 22-летняя мать мальчика, жительница поселка Шемордан. Свою вину женщина признала полностью.

Как полагает следствие, в апреле-мае обвиняемая систематически унижала и избивала своего малолетнего сына, а также надолго закрывала его в холодной бане.

- В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - В настоящее время женщина находится на восьмом месяце беременности.

Криминал