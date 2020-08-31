В Пестречинском районе Рустам Минниханов открыл новую школу более чем на 1,2 тысячи мест

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Накануне Дня знаний, 31 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новую школу - многопрофильный лицей имени Героя Советского Союза Галимзана Камалеева - в жилом комплексе “Царево Village” в Пестречинском районе. Там смогут учиться 1 224 ребенка.

Отметим, что здание школы разделено на четыре части. Так, в блоке начальных классов помимо учебных кабинетов есть игровые комнаты для групп продленного дня и две спальные комнаты.

А в блоке для старших классов выделены помещения для инженерной подготовки, робототехники, 3D-моделирования и шести лабораторий. Спортивный же блок имеет два бассейна и два спортзала.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Кроме того, в лицее есть столовая на 456 мест, актовый зал на 560 мест, медицинский кабинет и библиотека. В составе последней предусмотрены фонд закрытого хранения и два читальных зала, информационный цифровой центр и фонд открытого хранения.

Перемещаться между этажами детям с ограниченными физическими возможностями поможет лифт.

- Школы такого уровня мы в сельских районах еще не строили. Это образцовый проект. Вдвойне приятно, что рядом находится детский сад, имеется комплексная жилищная застройка. Все условия для детей создаются, - заметил Рустам Минниханов.