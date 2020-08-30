В Казани президент Татарстана и вице-премьер РФ открыли ДК железнодорожников

В музее ДК организовали настоящее купе поезда. Фото:@rusminnikhanov

В День Казани и республики 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а также начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун и мэр Казани Ильсур Метшин приехали в поселок Юдино.

Там высокие гости приняли участие в торжественной церемонии открытия ДК железнодорожников. Дворец был подвергнут капремонту.

- Здесь живут люди труда. Мы договорились, что сделаем и спортивное ядро, и культурное ядро, и общественные пространства. Сегодня мы готовы доложить вам о проведенной работе, - сказал на открытии Рустам Минниханов.

Отметим, ДК железнодорожников в казанском поселке Юдино является историческим памятником архитектуры, он был построен в 1959 году. Наравне с уже существующим во Дворце концертным залом во время капремонта в здании было создано два других многофункциональных зала. Отдельное внимание было уделено и железнодорожному музею. Там организовали настоящее купе поезда.

После открытия ДК Минниханов и Хуснуллин в Юдино посетили отремонтированный молодежный центр «Юлдаш». Здание не использовали в течение уже нескольких лет. Теперь в нем разместили зоны горного туризма, скалодром, тир, универсальный зал и коворкинг.