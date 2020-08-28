В Казани заработала бесплатная видеовыставка "Под крыльями зиланта"

Экспонаты выставки - художественные видеокадры Казани и регионов Татарстана, снятых с воздуха. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Сегодня, 28 августа, в казанском мультимедийном парке "Россия-моя история" открылась первая видеовыставка о городе "Под крыльями зиланта", посвященная Дню рождения Республики Татарстан. Посетить ее можно вплоть до 30 числа. Вход бесплатный.

Экспонаты выставки - художественные видеокадры Казани и регионов Татарстана, снятых с воздуха. Инновация заключается в масштабном показе видеозарисовок на более чем 130-ти экранах.

Уникальные кадры собирались более 5 лет. Здесь виды уникальных архитектурных памятников, современных зданий, улиц, обновленных парков, скверов, а также бескрайние красоты полей, лесов, озер нашей республики.