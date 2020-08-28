В Казани появится новый природный парк «Русско-Немецкая Швейцария»

Во время прогулки по будущему парку Фото: Мэрия Казани

В самом центре столицы региона на территории площадью 317 га появится новый природный парк «Русско-Немецкая Швейцария». Его концепцию разработали коллективом творческой группы при мэрии Казани под руководством заместителя главного архитектора Дарьи Толовенковой. Главный принцип эко-парка - это наименьшее вмешательство в ландшафт и экосистему территории.

Во время осмотра будущего парка мэр города рассказал, что главный принцип, который лег в основу разработанной концепции, – защита уникальной природной территории от строительства, самозахвата земли и стихийных свалок.