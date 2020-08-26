В Казани КАМАЗ сбил на "зебре" двух женщин

По предварительным данным, в ДТП виноват именно водитель грузовика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больницу в тяжелом состоянии были доставлены две женщины, попавшие 25 августа в 16.55 под колеса грузовика КАМАЗа на улице Минской в Советском районе Казани.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика при повороте налево на "зеленый" сигнал светофора не уступил дорогу двум женщинам, переходящим дорогу по "зебре", и сбил их.

В результате наезда 53-летняя женщина получила сочетанную травму, множественные открытые и закрытые переломы ноги, а также травму головы. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая - 55-летняя женщина, в таком же состоянии как и ее спутница была госпитализирована со сложным переломом ноги.