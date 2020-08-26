По соглашению с Москвой Чувашия обеспечит ее качественными продуктами питания

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В правительстве Москвы во время встречи врио главы Чувашии Олега Николаева с мэром столицы России Сергеем Собяниным ими было подписано соглашение о дальнейшем торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

- После подписания сотрудничество выйдет на другой уровень развития и будет способствовать процветанию наших регионов, - сказал после этого Сергей Собянин.

Отметим, что в рамках соглашения планируется обмен опытом и содействие в исполнении проектов, например в таких областях, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля и услуги, строительство, ЖКХ и благоустройство городских территорий.

- Надеюсь, что передовой опыт Москвы мы будем активнее внедрять во всех отраслях уже на территории нашей республики, - отметил врио главы Чувашии Олег Николаев.

По его словам, республика за счет развития своего мощного сельскохозяйственного потенциала будет стремиться обеспечить жителей Москвы качественными продуктами питания.

- Опыт Москвы полезен для Чебоксар как в организации общественных пространств для горожан, так и в организации пассажирских перевозок, торговли, в формировании архитектурного облика города, - в свою очередь уверенно заявил представителям прессы глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.