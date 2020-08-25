В Казани из-за провалившегося в ливневку человека на станции метро «Горки» поставили металлические ограждения

Фото: Алина НИЗАМОВА

Во время проверки по ряду сообщений в интернете сотрудники прокуратуры установили, что 7 августа ночью в Казани на станции метро «Горки» 31-летний мужчина, шедший со стороны улицы Мавлютово, на перекрестке улиц Танковая и Зорге увидел знак «Подземный переход». Он решил им воспользоваться. Спустившись вниз мужчина в темноте потерял равновесие и провалился в незакрытую ливневку. Он получил различные травмы и написал заявление в полицию.

- Как показала проверка, на станции «Горки» имеются три вестибюля, из которых функционируют только два. Вход в вестибюль со стороны улицы Мавлютова не функционирует, а подземный переход перекрыт сигнальной лентой, которая на момент проверки была перерезана, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Таким образом, при эксплуатации подземного перехода сотрудники МУП «Метроэлектротранс» не обеспечили его безопасное содержание и своевременно не выявили отсутствие дренажных решеток на ливневой канализации.

Надзорный орган уже внес свое представление в адрес гендиректора МУП «Метроэлектротранс» об устранении этого безобразия. К слову, виновное в нем должностное лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности. На данный момент возле указанного подземного перехода в место ленточки установлены металлические ограждения.