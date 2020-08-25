Рустам Минниханов рассказал, где именно просела экономика Татарстана в 2020 году

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 25 августа, на совещании с руководителями крупных татарстанских предприятий президент республики Рустам Минниханов сообщил о снижении в регионе индекса промышленного производства в ряде ключевых отраслей.

Так, по словам Минниханова, за семь месяцев 2020 года в нефтедобыче снижение зафиксировано на 10,8 %, за счет ограничений по соглашению ОПЕК+ в вопросе о сокращении объемов добычи, в нефтехимии – на 4,9%, в связи с падением общемирового спроса, машиностроении – на 9,4%, в основном из-за закрытия границ.

При этом рост почти на 14% отмечен в нефтепереработке, в пищевой промышленности – на 18%. В целом же по обрабатывающим производствам за семь месяцев 2020 года рост составил 5,2%.

- Существенно сократились поступления в бюджет, - также отметил президент Татарстана. - Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики за семь месяцев составил 134 миллиарда рублей. Снижение к прошлому году - на 20,3 %, или на 34,2 миллиарда рублей. Наиболее значительное снижение по налогу на прибыль – почти в 2 раза.

По словам Рустама Минниханова, необходимо использовать все меры для восстановления экономики. Местные власти готовы оказывать поддержку бизнесу.