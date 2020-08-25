В Марий Эл с начала 2020 года жертвами укусов клещей стали 934 человека

Это на 29,9% ниже сезона прошлого года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор Марий Эл подвел промежуточные итоги сезона клещей 2020 и установил, что с начала года в республике в больницы и поликлиники с жалобами на укусы этих насекомых обратились 934 человека, из них 228 - это дети в возрасте до 14 лет.

Оказалось, что это на 29,9% ниже сезона прошлого года. Тогда от укусов клещей пострадали 1 333 человека.

За последнюю же неделю - с 17 по 23 августа, в больницы Марий Эл с этой проблемой обратились 25 человек, среди них - двое детей. Нападения клещей произошли в Волжске, Волжском, Горномарийском, Звениговском, Мари-Турекском, Медведевском и Юринского районах.

К сожалению, в 10 случаях клещи успели заразить людей иксодовым клещевым боррелиозом - восемь взрослых и двое детей. Речь идет об укусах, которые произошли на территории Йошкар-Олы, Килемарского, Оршанского и Медведевского районов республики. Еще два обратившихся в больницы подверглись нападению клещей за пределами Марий Эл.