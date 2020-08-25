Пострадавшие вкладчики “Татфондбанка” и “Интехбанка” получат по 300 тысяч рублей

Число клиентов банков-банкротов, которые вернули себе все потерянные некогда деньги, должно возрасти до 68%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что пострадавшие вкладчики Татарстана получат дополнительно по 300 тысяч рублей поддержки. Речь идет о клиентах банков, которые были признаны банкротами - “Татфондбанка” и “ИнтехБанка”. Об этом во вторник, 25 августа, заявил президент республики Рустам Минниханов во время совещания по итогам работы по решению вопросов клиентов несостоятельных банков.

Деньги людям начнут выплачивать с 1 сентября 2020 года. Ранее более 6,1 тысячи заявителей уже получили около 2 миллиардов рублей. Больше половины из пострадавших вкладчиков - 3 617 человек, смогли вернуть себе все потерянные ранее деньги. Сейчас же их число должно вырасти до 68% от общего числа.