В Казани перекрыли движение транспорта еще на четырех участках

Самое длительное ограничение на движение будет действовать на улице Профсоюзная. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В столице Татарстана, согласно распоряжению местного Исполкома, до 17 октября 2020 года перекрыто движение для машин и пешеходов по улице Адоратского. Так, до указанной даты ограничение действует на участке около дома №3 – частично недоступна проезжая часть и полностью местный проезд, а также тротуар. Проход пешеходам также запрещен по тротуару напротив данного дома в районе строящегося 15 -этажного здания. Все эти неудобства связаны с работами по реконструкции магистрального тепловода.

До 7 августа 2021 года также частично закрыт и тротуар на улице Профсоюзная – в районе дома №20/14.

А до 4 сентября 2020-го в Казани запрещено движение транспорта по улице Академика Сахарова, а именно на участке в районе дома №152/33 по проспекту Победы. Это связано с перекладкой газопровода из зоны строительства первого отрезка второй линии метро.

Кроме того, в городе из-за ремонта дороги, тротуаров и благоустройства до 14 октября 2020 года частично и поэтапно будет перекрываться движение транспорта и пешеходов по тротуарам по проспекту Победы на участке от улицы Завойского до улицы Сафиуллина.

В этот список попала и улица Железнодорожников. Там в связи установкой оборудования для проведения капремонта здания полностью перекроют проезд около домов №26 и №27. Ограничение там будет действовать до 28 августа 2020 года.