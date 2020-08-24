До конца 2020 года в Казани из аварийного жилья переселят еще 12 семей

Большая часть намеченных к расселению в этом году семей уже получили ключи от новых квартир. Фото: Анастасия Осипова

Сегодня, 24 августа, на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани были оглашены результаты программы по расселению людей из аварийного жилья в 2020 году.

Так, в список вошли пять домов на улицах Базарная, Бирюзовая, Задонская и Колымская со средним износом 62%. 80 из 94 проживающих там семей уже получили новые квартиры. Две из них отказываются переезжать и будут выселены в судебном порядке, сообщают в Исполкоме Казани.

- Большая часть намеченных к расселению в этом году семей уже получили ключи от нового благоустроенного жилья. Будем надеяться, что и оставшимся 12 семьям не придется долго ждать переселения, – отметил мэр города Ильсур Метшин.

Местные власти отмечают, что в этом году для 94 семей квартиры были куплены за 144,6 миллиона рублей. При этом заверяется, что аварийщикам новое жилье предоставляется с таким же количеством комнат, как и в старом. Кроме того, если метраж превышается, то квартиры с ним предоставляются без каких-либо доплат. В этом году он был превышен на 33%.

К слову, в 2021-ом власти Казани намерены расселить еще 9 аварийных домов.