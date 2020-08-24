Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый детсад в Зеленодольске

Фото: @rusminnikhanov

Сегодня, 24 августа, в Зеленодольске открылся новый детский сад «Кораблик», в котором для малышей приготовлено 220 мест. Открывал учреждение президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Зеленодольску порой трудно конкурировать с Казанью. Но благодаря строительству таких объектов социальной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств, парков, дворов город становится лучше и комфортнее для жизни, - сказал Рустам Минниханов.

СПРАВКА

Детский сад «Кораблик» расположен на улице Тиховнина в Зеленодольске. Его построили меньше, чем за год. В нем будут работать 12 групп: шесть ясельных (дети от 1 до 3 лет), одна младшая группа ( от 3 до 4 лет), одна старшая (от 5 до 6 лет), а также две средние и две подготовительные группы.