Все дома в Набережных Челнах на 3 дня останутся без горячей воды

Подача будет возобновлена в субботу, 29 числа. Фото: Ирина ПОЛЯКОВА

Стало известно, что в четверг, 27 августа, во всех жилых дома и городских объектах Набережных Челнов отключат горячую воду. Ее подача будет возобновлена лишь спустя три дня - в субботу, 29 августа. Об этом граждан заранее предупреждает пресс-служба администрации города.

В этих числах в татарстанском автограде должны провести итоговую опрессовку теплосетей, которая ежегодно проводится перед началом нового отопительного сезона после окончания ремонтных работ.

Интернет-пользователи заметили, что в некоторых домах поселка ЗЯБ горячей воды нет уже с понедельника, 24 августа..