В Альметьевске около колонии задержали арбалетчиков с наркотиками

Фото: УФСИН Татарстана

Сотрудникам исправительной колонии №8, расположенной в Альметьевске, стало известно, что в ближайшее время на территорию учреждения будет предпринята попытка заброса наркотиков. Подозреваемых задержали совместно с полицейскими при помощи специально обученной служебной собаки.

Двое мужчин подъехали днем на легковушке к колонии и начали снаряжать арбалет. Вот только ни одна из стрел начиненная наркотиками так и не была запущена. Злоумышленников схватили еще до этого.

Фото: УФСИН Татарстана

Во время досмотра их автомобиля в багажнике нашли и изъяли арбалет, пластиковую стрелу к нему. К наконечнику стрелы уже был прикреплен сверток, в которого находились 18 таблеток розового цвета и темно-зеленое вещество растительного происхождения.

Экспертиза показала, что в таблетках и в веществе было обнаружено 9,49 грамм гашиша и 8,57 грамм синтетического наркотика.

Фото: УФСИН Татарстана

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков", сообщили в УФСИН Татарстана.

Кстати, выяснилось, что один из задержанных арбалетчиков находился в федеральном розыске по подозрению в краже.

Напомним, что 6 июля 2020 года в эту же колонию 18-летний молодой человек пытался перебросить наркотики точно также - при помощи арбалета. К стрелам он прикрепил гашиш.